Fræk Meghan Markle i vovet film: Nu genudgives den

Amerikansk filmselskab har købt rettighederne til filmen 'The Boys and Girls Guide to Getting Down'

Hertuginden af Sussex, Meghan Markle spillede i 2011 hovedrollen som Dana i tv-filmen 'The Boys and Girls Guide to Getting Down', der sætter fokus på en lang fræk og berusende nat i Los Angeles, hvor der i filmens løb gives masser af gode råd til, hvilke drinks man ikke skal blande sammen, hvem man skal score, og hvordan man scorer. Filmen er kort og godt en fræk og forførende guide til en god nat i byen.

I filmen er Meghan Markle i rollen som Dana også iklædt en fræk og forførende sort underkjole. Og på et billede fra Devlin Entertainment kan man se den dengang 29-årige Meghan Markle stolt skyde brystet frem, mens hun står foran et spejl.

Det er det amerikanske filmselskab Artist Right Distribution, der nu har købt rettighederne til filmen, og de har planer om allerede i år at udgive og sælge tv-filmen til diverse lande, der er interesseret.

Det skriver flere medier heriblandt det anerkendte filmmagasin The Hollywood Reporter samt Vanity Fair

Sådan ser filmplakaten til filmen ud på den store hjemmeside IMDB. (Foto: Devlin Entertainment/IMDB)

I forbindelse med sit bryllup med prins Harry udtalte hertuginden af Sussex, Meghan Markle, at hun havde stoppet sin karriere som skuespiller. På den store filmhjemmeside imdb er Meghan Markle registreret for 30 roller i diverse film og tv-seriier. Hun er blandt andet registreret for en rolle i et enkelt afsnit af tv-serien 'General Hospital' helt tilbage i 2002. Men Meghan Markle er selvfølgelig mest kendt for sine syv sæsoner i den populære tv-serie 'Suits'.

I forbindelse med, at Meghan Markle nu er blevet verdenskendt for sit ægteskab med den britiske prins Harry, er der i filmbranchen blevet en større interesse for de film og tv-serier, som hun tidligere har medvirket i. Det handler selvfølgelig om kroner og ører.

Her kan det nævnes, at krimidramaet 'Anti-Social', der havde premiere i 2015, blev genudsendt i en speciel udgave på VOD i 2017, kun få måneder efter, at det var blevet offentliggjort, at prins Harry datede med Meghan Markle. Hallmark Channel har også tidligere vist filmen 'Dater's Handbook.' Den vil meget passende blive genudsendt den 11. marts ca. et par uger efter, at Meghan Markle er sat til at føde sit første barn.

Og nu genudgives altså filmen 'The Boys and Girls Guide to Getting Down'. TV-filmen med Meghan Markle i hovedrollen som Dana er også registreret på filmhjemmesiden imdb, hvor man kan se, hvilke andre skuespillere der medvirker i filmen.

Her bliver filmens handling i øvrigt beskrevet således:

'Filmen tager dig med på en nat med masser af party i Los Angeles. Den er sjov og provokerende, og giver de festglade unge mennesker hjælpsomme råd omkring hvilke drinks, de ikke skal blande, og hvordan man nærmer sig en person, man gerne vil score. Og hvordan man undgår folk, man ikke vil score. En samling råd til den ultimative fest uden at man totalt ødelægger sig selv.