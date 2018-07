Fræk model: Babe-bryster i fri dressur

Hun er kendt for at være indehaver af nogle af de største, naturlige bryster i babe-branchen, og 27-årige Lindsay Pelas sørgede for, at netop Babs & Nutte var i søgelyset, da hun søndag aften betrådte Den Røde Løber ved magasinet Maxims 'Hot 100'-festlighed i Los Angeles.

Den sorte,,knælange med en koket udskæring i brystpartiet egnede sig ikke ligefrem til en afslutnings-højtidelighed i søndagsskolen.

Dertil var der vist for frit udsyn til herlighederne. Man kan ikke sige andet, end at modellen har noget at have den friske fremtoning i.

Lindsay Pelas - frisk klædt på til Maxim-galla. Foto: All Over Press

Ikke mindre uartig ved en anden galla-begivenhed. Foto: All Over Press

Lindsay Pelas er da også en veteran i bladet, ligesom hun er i flere andre, der ikke har noget imod at vise de sexede sider af smukke kvinder.

Hun har vist sine ynder i f.eks. GQ og Glamour og - ikke at forglemme - i Playboy, hvor hun var Playboy Cyber Girl i maj 2014.

Privatfoto

Vi letter på hatten. Dejlig dame.

