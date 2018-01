Fræk model: Jeg er kurvet med ekstremt store bryster

Se Anne Louise Hassing vise bryster

Hun beskriver sig selv som 'en kurvet model med ekstremt store bryster', og det forstår 24-årige Charlotte Mckinney at gøre god brug af på de mange billeder, hun har lagt på Instagram.

Blondinen fra Florida har haft så megen succes med sine billeder, at de tilmed gjorde Hollywood opmærksom på kvaliteterne med det resultat, at hun fik en rolle i den nye biograf-udgave af 'Baywatch', som i sin tid navnlig Pamela Anderson gjorde sig bemærket i.

Hun har også en ny film på vej, en krimi med titlen 'First we Take Brooklyn', hvor hun spiller en gangsters kone.

Jo, der er gang i baben, som trods succes både på lærred og catwalken, i reklamer - og på Den Røde Løber - stadig benytter Instagram, når hun er i sit mest frække hjørne.

Her er et par eksempler på de seneste billeder.

Blondinen stammer fra Orlando, Florida, og blev drillet i skolen på grund af sin ordblindhed.

Men hun tog revanche i modelverdenen, hvor hun har arbejdet for brands som Esquire og Guess. Hun er tilknyttet Wilhelmina Models.

Charlotte også yndig på catwalken. Foto: All Over Press

Charlotte McKinney er 171 cm høj, øjnene er blå - og brysterne er naturlige.

Det skæmtede hun lidt med i en reklame for Carl Jr.s All Natural Burger forud for Super Bowl-finalen i 2015. Man så hende vandre rundt på en bondegård og udtale, at 'alt er naturligt'.

Indtil man så den bikini-klædte model kaste sig over en - og at det også var den, hun hentydede til var 'naturlig'.

Klædt på til galla. Foto: All Over Press

Foto: All Over Press

Foto: All Over Press

Foto: All Over Press

Det grinede de meget af det år. Kate Upton lavede tidligere en tilsvarende reklame. Det gav naturligt nok McKinney tilnavnet 'Den nye Kate Upton'.

Det kan vi kun erklære os enige i.