Frækkert stadig forrygende fræk

Hun syntes egentlig ikke, at hun var pæn nok, da hun blev kåret som den første 'Playmate of the Year' i 2007, men det var Playboy-bossen Hugh Hefner og læserne af det mande-magasinet ikke enig i.

Dengang 23-rige Sara Jean Underwood vandt titlen efter at være blevet 'Playmate of the Month' i juli 2006.

I marts blev den nu 34-årige frækkert rangeret som nummer 25 på en liste over de 25 mest hotte celebrities i Playboy,

Og damen har forstået at udnytte sit potentiale. Dels med vovede billeder på Instaram, dels som reklame-objekt og foran kameraet i såvel tv- som spillefilm.

Sara Underwood stammer fra Portland, Oregon, og efter at have solgt konstruktions-udstyr og været restaurant-tjener fik Playboy-billederne gang i karrieren indenfor den frækkere del af model-branchen.

Det gør hun stadig godt.

