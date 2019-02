Frankensteins niece er død

Skuespilleren Beverley Owen, der spillede den legendariske rolle som selveste Frankensteins niece i 13 sæsoner af den populære amerikanske tv-serie 'The Munsters', er død 81 år gammel.

Den 81-årige Beverley, der spillede sig ind i hjerterne på folk i hele verden i rollen som Marilyn Munster, døde af livmoderkræft i torsdags omgivet af familie og venner.

Det skriver flere medier heriblandt People, The Sun og Fox News

Hendes kollega fra den populære tv-serie, Butch Patrick bekræftede på Facebook dødsfaldet. Han skrev følgende:

'Smukke Beverley Owen har forladt os. Hvilken sød sjæl hun var. Jeg var ekstrem varm på hende i en periode. Hvil i fred. Og tak for 13 uforglemmelige Marilyn Munster-afsnit.

Beverly Owen, der er født i staten Iowa, forlod tv-serien allerede efter 13 afsnit og kun 1. sæson, fordi hun skulle giftes med instruktøren af tv-serien Sesame Street, Jon Stone.

Parret fik sammen to døtre. Men lykken varede ikke evigt. Ægteparret blev skilt efter 10 år.

Rollen som Mariilyn Munster blev i øvrigt overtaget af skuespillerinden Pat Priest.

Beverley Owen er også kendt for sin rolle i westernfilmen 'Bullet for a bad man' fra 1964 samt for roller i tv-serierne 'Another World' og 'As The World Turns'.

Hun blev diagnosticeret med kræft i år 2017, men har holdt sin kamp mod kræften hemmelig for offentligheden.