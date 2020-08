'Friends'-stjerne om udsat genforening: - Vi går ingen vegne

Optagelserne til den længe ventede genforening er nu blevet udsat på grund af coronavirus - igen.

Men nu forsikrer Jennifer Aniston fansene om, at det bliver ventetiden værd - en ventetid, der for nogle loyale fans har varet siden den sidste 'Friends'-episode gik i luften for 16 år siden.

Episoden, der bliver et tilbageblik på den legendariske tv-klassiker, blev bekræftet tidligere på året.

Se også: Har du lagt mærke til denne sjove detalje?

Selvom Jennifer Aniston også synes, det er ærgerligt at serien nu igen bliver udsat, ser hun det på den lyse side.

- Ved du hvad ... Det har givet os mere tid til at lave noget, der er mere spændende og sjovere, end det ville have været nu. Så jeg vælger at se på det, som at glasset er halvt fuldt, at det blev udsat, fortæller Jennifer Aniston til Deadline og fortsætter:

- Hør nu, vi går ingen vegne. Du kommer aldrig til at blive fri for 'Friends' - beklager. Vi hænger fast hele livet, gutter.

Ikonisk skænderi: Her er sandheden

2020 er ikke Anistons yndlingsår

Aniston fortæller, at beslutningen om at udsætte handlede om publikum.

- Det var, 'hvordan kan vi gøre dette med et live publikum?'. Det er ikke forsvarligt nu. Punktum. Det er bundlinjen.

Foruden de gentagne udsættelser har det for Jennifer Aniston generelt ikke været hendes favorit-år.

- Det er meningen, at jeg skal forny mit kørekort, men jeg ønsker ikke, at der skal stå 2020 på det. Jeg ønsker bare at komme ud af 2020 og lægge året bag os, siger hun.

'Friends' - (1994 - 2004) - 'Friends' - på dansk 'Venner' er en amerikansk sitcom, der er en af tv-historiens mest succesfulde. - Serien havde premiere 22. september 1994. Sidste afsnit blev sendt 6. maj 2004 i USA. - De 236 afsnit er fordelt på 10 sæsoner som alle blev vist på NBC. - I Danmark blev 'Venner' sendt på TV2 og TV2 Zulu. - Serien handler om seks venner i tyverne - senere i trediverne - tre kvinder og tre mænd, der bor på Manhattan, New York. - De seks hovedpersoner blev spillet af: Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) og David Schwimmer (Ross).

