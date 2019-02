'Friends'-stjerner fanget i flydrama

'Friends'-stjernerne Jennifer Aniston og Courteney Cox fik sig fredag lidt af en forskrækkelse, da de var på vej til Cabo San Lucas i Mexico i forbindelse med Jennifer Anistons 50 års fødselsdag sammen med otte andre kvinder.

Deres private jetfly måtte nemlig undervejs foretage en sikkerhedslanding i Californien, efter der opstod problemer med landingsstellet kort efter take off.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt People, Fox News og CBS News.

Piloten vurderede på grund af de tekniske problemer med landingsstellet, at det ikke var forsvarligt at fortsætte flyvningen helt til Mexico. Derfor vendte han om for at foretage en sikkerhedslanding i Ontario International Airport i Californien, hvor flyet var lettet fra.

Sikkerhedslandingen satte det helt store alarmberedskab i gang i lufthavnen, og redningsmandskab blev sat i stilling for at hjælpe flyet ved landing.

Hitserien 'Friends' startede tilbage i 1994 og kørte frem til 2004. Foto: Insight Media

Cirkulerede længe

Sikkerhedslandingen foregik da heller ikke helt uden drama. Før flyet kunne lande, var det nødt til at cirkulere over lufthavnen i flere timer for at brænde nok brændstof af til, at det var sikkert at foretage landingen. Flyet havde nemlig en helt fyldt tank.

Flyet landede heldigvis sikkert og uden de store problemer, men efterfølgende måtte de to stjerneskuespiller sammen med de otte øvrige kvindelige passagerer vente flere timer inde i flyet, før de blev lukket ud i lufthavnen. Ingen kom noget til i forbindelse med sikkerhedslandingen.

Jennifer Aniston, Courteney Cox og deres entourage blev sidenhen omdirigeret til et nyt fly, så de kunne fortsætte deres tur mod Mexico.

- Et fly af typen Gulfstream med 10 passagerer og to besætningsmedlemmer om bord landede uden skader i Ontario International Airport (ONT), efter de oplevede problemer med landingsstellet, lød det efterfølgende i en erklæring fra lufthavnen.

Flyet kunne forlade landingsbanen igen, efter det var blevet gennemgået grundigt af flymekanikere, der reparerede landingsstellet.