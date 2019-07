Fru Bieber afviser rygter

22-årige Hailey Bieber har måttet sande, at rygter hurtigt opstår, når man hedder Bieber til efternavn.

Sangeren Justin Biebers hustru havde ganske uskyldigt kommenteret på sin veninde Kylie Jenners Instagram-billede af datteren Stormi, og det fik fans i ekstase.

- Please stop med at gøre mig så skruk. Hun er det sødeste, skrev Haily Bieber.

Det tolkede flere i retning af, at Hailey Bieber selv var gravid, og snebolden begyndte for alvor at rulle, da et canadisk medie skrev en historie om samme emne på baggrund af kommentaren. Det fik Hailey Bieber til at skride til handling.

Den unge kvinde kommenterede selv på mediets spekulationer om en kommende familieforøgelse. Det skete på ET Canadas Instagram-side.

- Jeg beundrer bare min venindes smukke datter. Det betyder ikke, at jeg skal have børn i den nærmeste fremtid, slår hun fast med syvtommersøm.

Dermed må fansene konstatere, at parrets lynforhold ikke udvikler sig SÅ hurtigt. Trods alt. Parret bekræftede, at de var blevet gift i november 2018. Dengang havde de været forlovet i fem måneder - og været kærester i seks, mens flere medier kunne melde, at de havde givet deres 'ja' allerede i september.