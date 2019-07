Frustreret realitystjerne: De kalder mig en fed hval

Internettet kan være et ondt sted, når såkaldte 'trolls' fyrer deres galde af i kommentarfeltet - trygt skjult bag et tastatur.

Det kan Anna Vakili skrive under på.

Hun deltog i den britiske udgave af 'Love Island', hvor hun ofte solede sig i bikini som alle andre villaens beboere.

Men fordi 29-årige Anna Vakili har former, er hun blevet udskammet på de sociale medier. Det fortalte hun, da hun gæstede 'Loose Women'.

- Der er internettrolde, der 'fat shamer' mig, hvilket jeg var forberedt på fra start, da det er en let ting at sige. Sammenlignet med de andre piger er jeg større, fortalte hun.

Ifølge Anna Vakili er hun blandt andet blevet kaldt for 'en fed hval', og hun er blevet kritiseret for at være overvægtig. Noget, der alligevel kræver en solid fantasi at være enig i.

Ifølge realitybaben får hun spandevis af beskeder fra de 1,2 millioner mennesker, der følger hende på de sociale medier, og hun anslår selv, at 70 procent af beskederne er positive.

- Mange kvinder har skrevet, at de elsker, hvor stærk jeg er, men det er klart, at du ikke slipper uden om internetkrigerne, siger hun.

Anna Vakili, der er fra London, var en del af startcastet i årets britiske udgave, men røg ud efter 52 dage i villaen. Seks dage før finalen.

Det er ikke kun i Storbritannien, at realitydeltagere må lægge øre til hadske beskeder og kommentarer på sociale medier. Det sker også i Danmark, hvor Facebooks kommentarfelter kan være hård læsning. Men også det sociale medie Jodel, hvor folk anonymt kan skrive, hvad end de lyster, kan være en strid omgang.

Det har Klara Montes, der deltog i årets 'Paradise Hotel', tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

- Der er nogle, der har sendt screenshots til mig fra Jodel, og der var jeg inde og downloade appen en enkelt dag. Jeg fik det så dårligt, for folk er virkelig stride. Det var over stregen, så jeg slettede appen, sagde Montes i juni.