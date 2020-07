Frygt for datadeling får TikTok-stjerner til at forlade app

Da Josh Richards først begyndte at poste såkaldte lip sync-videoer for fire år siden, havde han ikke forestillet sig, at han en dag ville blive en kæmpe TikTok-stjerne.

Siden dengang har den i dag 18-årige Josh Richards tiltrukket flere end 20 millioner følgere på den populære video-app, hvor han mimer med på sange.

Men nu har den canadiske teenager besluttet sig for at forlade platformen.

Han forklarer beslutningen med bekymringer over TikToks kinesiske moderselskab, ByteDance, og hvordan selskabet administrerer sine brugerdata.

Sammen med andre influencere meddeler Josh Richards tirsdag, at de rykker over på den rivaliserende app Thriller, der har base i Los Angeles.

I samme ombæring opfordrer TikTok-stjernerne deres millioner af følgere til at gøre dem selskab.

- Efter at have været vidne til USA og andre landes bekymringer over TikTok - og mit ansvar for at beskytte og lede mine følgere og andre influencere taget i betragtning - har jeg fulgt mine instinkter som iværksætter og sat mig for at finde en løsning, siger Josh Richards.

Skuespilleren og kunstneren er blevet hyret som chefstrateg for Thriller, der er en musik-app, som har blandt andre rapperne Snoop Dogg og Lil Wayne som investorer.

Også TikTok-stjernerne Griffin Johnson, Noah Beck og Anthony Reeves har valgt at forlade platformen til fordel for Thriller. Også de er blevet hyret af musik-appen som rådgivere.

Hverken Josh Richards, Griffin Johnson, Noah Beck eller Anthony Reeves ønsker at oplyse, hvor meget deres kontrakter med Thriller er værd.

Tilsammen har de fire influencere et publikum på næsten 47 millioner følgere.

Deres farvel til TikTok kommer på et følsomt tidspunkt for video-appen, som står over for øget kontrol fra den amerikanske regering som følge af, hvordan platformen håndterer sine brugerdata.

Flere embedsmænd fra præsident Donald Trumps administration har udtalt, at de overvejer at forbyde appen.

Analytikere peger på, at en så ophedet retorik antyder, at TikTok er blevet en brik i det politiske spil mellem USA og Kina.