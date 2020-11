Frygtede ikke at kunne blive gravid: Frøs æg ned

For nyligt kunne den smukke skuespiller Emma Roberts fortælle, at hun er gravid med sin kæreste Garrett Hedlund.

Nu fortæller den 29-årige skuespiller til magasinet Cosmopolitan, at det faktisk ikke var let for parret, fordi hun har en sygdom, som kan gøre det svært at blive gravid. Det fik hende til at fryse sine æg ned.

Hun er den første gravide, som har været på forsiden af bladet.

Det er sygdommen endometriose, som fik Emma Roberts til at fryse sine æg ned. Sygdommen gør, at vævet sidder både i livmoderen, men også uden for livmoderen. Det kan give voldsomme smerter, ligesom det kan gøre det svært at blive gravid.

- For nogle år siden fandt jeg ud af, at jeg har haft sygdommen endometriose, siden jeg var teenager, fortæller hun ærligt i interviewet.

- Jeg har altid haft voldsomme menstruationssmerter, og de var så slemme, at jeg har droppet skole og senere hen aflyst møder på grund af det.

Men hendes læge tog det angiveligt ikke seriøst, og det var først, da hun skiftede til en anden læge, at der blev sat undersøgelser i gang.

Det ser du ikke på Instagram

- Endelig blev det konstateret slået fast, at jeg ikke bare var dramatisk. Men fordi der var gået så lang tid, havde det påvirket min fertilitet. Jeg fik at vide, at det var en god ide, at jeg frøs mine æg ned, lyder det fra skuespilleren.

Selve frysnings-processen tog hårdt på skuespilleren, som kunne ånde lettet op, da hun i oktober kunne offentliggøre, at hun var blevet gravid på naturlig vis. Selvom æggene blev frosset ned, er hun glad for, at hun alligevel kunne blive gravid uden dem.

Emma Roberts forklarer, at hun først blev gravid i det øjeblik, hun stoppede med at tænke på det.

- Men selv der havde jeg ikke lyst til at have for høje forventninger. Ting kan gå galt under en graviditet. Og det er noget, du ikke ser på Instagram, lyder det fra skuespillerinden.

Mange danske kvinder lider af samme sygdom

Endometriose er ikke en ualmindelig sygdom i Danmark. Faktisk er det mellem seks og 10 procent af kvinder i den fødedygtige alder, som lider af sygdommen, skriver Sundhed.dk.

Årsagen til sygdommen er ukendt.