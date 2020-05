Frygter for sig selv og sin familie

En vedholdende og tilsyneladende psykisk uligevægtig fan har efter længere tids chikane fået forbud mod at nærme sig den amerikanske sanger Billie Eilish.

Det skriver underholdningshjemmesiden tmz.com

Forud for polititilholdet har der været talrige episoder, hvor den uønskede fan - 24-årige Prenell Rousseau - har opsøgt Billie Eilish og hendes familie i hjemmet i Los Angeles.

Rousseau er flere gange blevet hentet af politiet og har været tilbageholdt, men da personer bag ikke-voldelige lovovertrædelser på grund af corona-situationen lige for tiden skal løslades igen hurtigst muligt, har det været muligt for ham at chikanere Eilish og hendes familie gentagne gange over flere uger.

Ifølge TMZ skulle han dog nu være blevet sat på en bus med kurs mod sin hjemby New York. Billie Eilish frygter dog, at han vender tilbage, skriver underholdningshjemmesiden.

Billie Eilish på scenen til Grammy Awards i år i Los Angeles. Foto: Ritzau Scanpix

18-årige Billie Eilish er en af tidens helt store popstjerner.

Tidligere på året ryddede hun bordet ved grammyuddelingen i Los Angeles, da hun vandt fire af aftenens største priser: Årets Bedste Album, Årets Bedste Sang, Årets Bedste Nye Artist og Årets Bedste Indspilning.

Hendes gennembrudshit 'Ocean Eyes' er blevet afspillet flere end 250 millioner gange på YouTube.