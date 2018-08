Fuld af rigdom: Sprut forgylder verdens rigeste filmstjerne

Det er ikke så meget fede filmroller, der forer filmstjernen og milliardæren George Clooneys tegnebog.

Den 57-årige amerikaner, der stadigvæk får kvinder til at dåne, har ikke stået foran et Hollywood-kamera siden indspilningen af filmen Money Monster i 2016.

Men drive forretning - dét kan skuespilleren.

Det fremgår tydeligt af Forbes Magazines årlige liste over verdens bedst betalte skuespillere. Nummer 1 for juni 2017 og et år frem er uden reel konkurrence George Clooney.

The Rock er nummer to

Mr. Clooney trak i den periode en årsløn på lidt mere end 1,5 milliarder kroner og distancerer klart action-skuespilleren Dwayne 'The Rock' Johnson. Filmbøffens hyre på andenpladsen var 'sølle' 796 millioner kroner, før skatten krævede sine andele.

De penge hentede den næsten to meter høje muskelmand især hjem med sine roller i film som Skyscraper og Jumanji og ved hjælp af ikke færre end 113 millioner Instagram-følgere.

Skål! George Clooney og business-makkeren Rande Gerber har en del af fejre. Det er især det lukrative salg af succes-foretagendet Casamigos Tequila, der har udvidet filmstjernens i forvejen kolossale formue. Foto: PR-foto

Men tilbage til George Clooney. Forbes Magazine går ikke op i, hvordan de populære skuespillere beriger sig, og det kommer tandpastasmilet fra Kentucky til gode.

Hans topløn er nemlig især grundlagt af spiritus-salg. I slutningen af 2017 solgte han og to partnere virksomheden Casamigos Tequila, som George Clooney grundlagde tilbage i 2013.

Kæmpestor fortjeneste

Salget af Casamigos Tequila indbragte næsten 4,5 milliarder kroner, hvor af en stor del røg ind på skuespillerens konto.

- Jeg tror ikke, jeg ville have sagt ja, hvis du for et år siden spurgte mig, om jeg ejede et milliard-foretagende i dollars, sagde George Clooney til tv-kanalen CNBC, da han offentliggjorde, hvad den britiske spiritus-gigant Diageo havde betalt for hans finansielle livsværk.

I sin tid havde han og de to partnere investeret hver 3,9 millioner kroner i tequila-virksomheden med hovedsæde i Mexico.

George Clooney i smukt selskab med sin hustru, menneskerettigheds-advokaten Amal Clooney ved den britiske prins Harrys bryllup i maj 2018. Foto: Gareth Fuller/AP

Gider man tjekke Forbes-listen over de højst lønnede kendisser i hele verden, så holder George Clooney sig heller ikke tilbage. Han ender i år på en andenplads. Duksen er her bokseren Floyd Mayweather, som kradsede en årsløn på næsten 1,8 milliarder kroner til sig.

Trump er ikke Clooneys mand

Dygtighed gør det ikke alene. Det er helt sikkert ikke kommet George Clooney til skade, at han har ekstraordinær sexappeal, og at hans navn har kolossal PR-værdi.

Han er flere gange blevet kåret til en af verdens 100 mest indflydelsesrige individualister i magasinet Time, og som skuespiller har han haft enorm succes i film som Ocean's Eleven, Michael Clayton, Argo og Syriana

Det er blevet til en Oscar som producent og én for en hovedrolle.

I de senere år har George Clooney også markeret sig som miljøforkæmper, fredsmægler og mæcen i forbindelse med naturkatastrofer og som en aktiv Donald Trump-kritiker og stemme i den politiske debat i USA.

Her er filmstjernernes top 10

Der er ikke én eneste kvinde repræsenteret på Forbes Magazines top 10 over de bedst indtjenende skuespillere i verden i 2017/2018. Nummer 7 og 9 på listen herunder får nok ikke mange danske klokker til at ringe. De to rige gutter er fremstormende stjerner i den indiske filmindustri,

Rigmændenes års-lønninger i parentes er opgjort i millioner dollars.

1. George Clooney (239)

2. Dwayne 'The Rock' Johnson (124)

3. Robert Downey Jr. (81)

4. Chris Hemsworth (64)

5. Jackie Chan (45)

6. Will Smith (42)

7. Askay Kumar (40)

8. Adam Sandler (39)

9. Salman Khan (38)

10. Chris Evans (34)

