Fuld Disney-stjerne anholdt to gange på tre dage

Skuespilleren Irene Bedard lagde i 1995 stemme til Pocahontas i Disneys kæmpe tegnefilm-hit af samme navn.

Siden har hun medvirket i en række tv-serier og film, men nu ser tilværelsen ikke længere så god ud for den 53-årige skuespiller.

Hun er i hvert fald blevet vant til at sidde på bagsædet af en politibil. Hun er nemlig blevet anholdt to gange på tre dage i to hændelser, hvor skuespilleren har været voldsomt fuld.

Det skriver det amerikanske medie TMZ.

Første anholdelse skete i eksmanden, Denny Wilsons, hjem i Beavercreek, Ohio, hvor politiet reagerede på en anmeldelse om vold i hjemmet. Ifølge politirapporten, som TMZ har fået fat i, blev skuespilleren anholdt med et bælte i hånden, mens hun havde svært ved at stå fuldt oprejst og råbte: 'Kom og tag mig'.

Irene Bedard skulle angiveligt have råbt af parrets fælles 17-årige søn, der var hos faren, og begyndt at sparke efter ham, mens betjentene forsøgte at få hende ind i politibilen.

Politiet har derudover noteret, at sønnen ikke har ønsket at anmelde moren. Han ønskede blot, at hun skulle få hjælp, men politiet tog hende alligevel med på stationen, hvor hun blev sigtet for vold i hjemmet, overfald og at modsætte sig anholdelsen.

Hun blev løsladt mod kaution, men der gik ikke lang tid, før skuespilleren, der også lagde stemme til Pocahontas i 'Pocahontas II', sad på bagsædet af en politibil igen.

Tre dage senere blev politiet tilkaldt, da Irene Bedard på et hotel angiveligt havde chikaneret personalet i receptionen.

Betjente prøvede berolige hende ved at tale med hende, men igen virkede Bedard fuld og aggressiv. Så aggressiv, at betjenten var nødt til at lægge Disney-stjernen i håndjern.

Igen måtte skuespilleren en tur i på stationen. Denne gang blev hun løsladt uden kaution, efter politiet havde sigtet hende for gadeuorden.

Irene Bedard blev i 1995 nomineret til en Golden Globe for hendes rolle i filmen 'Lakota Woman: Siege at Wounded Knee'.