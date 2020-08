Fuldstændig ukendelig i ny Batman-film

Hollywood-stjernen Colin Farrell tog adskillige kilo på til sin rolle i 'The Batman' - se ham her i rollen som skurken The Penquin

Hvis man ikke lige vidste det, er det nærmest umuligt at se, at det er Hollywood-stjernen Colin Farrell, der spiller rollen som skurken The Penquin i den kommende film 'The Batman', der har premiere i biograferne i 2021.

Den 44-årige irske skuespiller, der normalt bliver betragtet som en vaskeægte kvindebedårer, ligner nemlig i rollen som The Penquin noget, katten har leget med.

Colin Farrell tog også adskillige kilo på for at portrættere skurken, der i Batman-universet er en lille, fed mand med en lang spids næse, der er en del af Gotham Citys gangster-miljø.

I ovenstående nye trailer for 'The Batman' ser man faktisk kun 'The Penquin' i ganske få sekunder, mens han står i silende regn med et oplyst ansigt. Og det er nærmest umuligt at se, at det er Colin Farrell, der gemmer sig bag karakteren.

Her ses Colin Farrell i rollen som skurken The Penquin i en scene fra den kommende film 'The Batman'. Foto: Ritzau Scanpix.

Den grimme skurks fulde navn i filmen er faktisk Oswald 'The Penquin' Cobblepot, der fik sit uhyggelige øgenavn, fordi han minder om en stor fugl eller en pingvin.

I den kommende film 'The Batman' spiller Robert Pattinson rollen som Batman alias Bruce Wayne, mens Zoe Krawitz springer ud som Catwoman. Den britiske skuespiller Andy Serkis spiller rollen som Batmans loyale butler, Alfred.

På Twitter var der flere, der kommenterede Colin Farrells og hans karakter The Penquin. En bruger skrev følgende:

'Det mest sindssyge ved den nye Batman-trailer er, at Colin Farrell kan se sådan ud'.

En anden skrev:

'Tager Twitter røven på mig, eller er det faktisk Colin Farrell, der er The Penquin i Batman-traileren. Hvis det er rigtigt, så er det en af de bedste makeup-forandringer, jeg nogensinde har set'.