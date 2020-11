Fyret efter én scene: Tjener millioner

Johnny Depps kontrakt gør, at han skal have betaling, selvom han ikke skal være med i filmen alligevel

Johnny Depp blev bedt om at trække sig fra den tredje film i rækken af 'Fantastiske Skabninger', da han tabte en retssag mod det britiske medie The Sun.

Alligevel får han udbetalt et tocifret millionbeløb i amerikanske dollars for rollen, selvom han slet ikke skal spille den.

Det skriver det amerikanske medie The Hollywood Reporter, som siden er blevet citeret i flere af de store amerikanske medier.

Droppet i storfilm efter vild retssag

Ifølge mediet har Johnny Depp nemlig en garanti-kontrakt, der populært i branchen kaldes en 'pay-or-play'-kontrakt, hvilket betyder, at han får betaling, lige meget om han ender med at spille rollen eller ej.

Optagelserne til filmen begyndte i London 20. september, og siden da har Johnny Depp kun nået at indspille en enkelt scene.

Dermed har han altså sikret sig en løn på minimum 62.954.000 danske kroner stort set uden at arbejde.

Tabte retssagen

Johnny Depp havde lagt sag an mod det britiske medie The Sun for injurier, fordi de i en artikel havde kaldt ham 'hustrumishandler', fordi han var anklaget for vold mod sin daværende hustru, skuespillerinden Amber Heard.

Retssagen endte med at fylde 16 retsdage, hvor begge parter kom med voldsomme beskyldninger mod hinanden. Blandt andet mente Johnny Depp, at Amber Heard havde haft en affære med milliardæren Elon Musk, og at hun havde skidt i parrets fælles seng.

Amber Heard mente derimod, at Johnny Depp havde slået hende, og hun fremviste billeddokumentation for påstanden, ligesom hun mente, at Johnny Depp havde truet med at skære Elon Musks penis af.

Johnny Depp tabte retssagen mod The Sun, og det fik altså konsekvenser for hans rolle i 'Fantastiske Skabninger', som han blev bedt om at trække sig fra.

'Jeg vil også lade jer vide, at Warner Bros har bedt mig om at trække mig fra min rolle som Grindelwald i 'Fantastiske skabninger', og jeg har valgt at respektere deres ønske og acceptere det,' skrev han selv på Instagram.

I opslaget på Instagram fortæller han desuden, at han har tænkt sig at appellere dommen, og at beskyldningerne mod ham ikke er sande.

'Jeg er stadig fast besluttet på at bevise, at beskyldningerne mod mig er falske. Mit liv og min karriere skal ikke defineres af dette,' skrev han.