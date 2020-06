Fyret fra hitserie efter kontroversielle tweets

Skuespiller Hartley Sawyer er blevet fyret fra serien 'The Flash'

Fortiden har indhentet den 35-årige amerikanske skuespiller Hartley Sawyer, som netop har modtaget en fyreseddel på baggrund af flere gamle tweets, som er dukket op.

Derfor vil han ikke være at finde på rollelisten, når syvende sæson af serien 'The Flash', hvor han har haft rollen som Ralph Diby/The Elongated Man, ruller over skærmen.

Det skriver blandt andre CNN.

De pågældende tweets er fra perioden 2012-2014, hvor Hartley Sawyer bogstaveligt talt har slynget om sig med jokes om racisme, selvmord og voldtægt.

Han har blandt andet skrevet:

'Som dreng var en af mine yndlingsaktiviteter at kidnappe hjemløse kvinder og skære deres bryster af'.

I et andet tweet skriver han:

'Ude til middag og jeg har lige afsløret mig selv som racist, IGEN'.

'Uetisk'

I en pressemeddelelse, der annoncerer fyringen, tager producenterne bag serien Warner Bros. TV, Berlanti Productions og executive producer Eric Wallace afstand fra skuespillerens opslag.

'Vi tolererer ikke nedsættende bemærkninger, som er rettet mod nogen racer, etniciteter, nationale oprindelser, køn eller seksuelle orienteringer. Sådanne bemærkninger er uetiske ifølge vores værdier og politik, som stræber efter at fremme et sikkert, inkluderende og produktivt miljø for vores medarbejdere', skriver de.

Det var blandt andre skuespiller Skai Jackson, som valgte at kaste lys over de gamle tweets ved at poste billeder af dem på sin Twitter.

Hartley Sawyer, you have been exposed... pic.twitter.com/ig5VBXoZmK — Skai Jackson (@skaijackson) June 5, 2020

Ifølge CNN har Hartley Sawyer ikke kommenteret beslutningen om fyringen, men han har for nylig undskyldt sine tweets på sin instagramprofil.

'Uanset mine intentioner betyder mine ord noget, og de medfører dybtgående konsekvenser', skriver skuespilleren blandt andet.

Hans twitterkonto er blevet slettet, siden de gamle tweets blev bragt op til overfladen.