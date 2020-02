Går amok efter 'Løvens hule': - Vi er blevet fuldstændig overrendt

Det er ikke tosset at deltage i 'Løvens hule'. Det kan både Vivian og Stephanie Seedorff skriver under på. For efter deres deltagelse i DR1-programmet med tøjfirmaet O'TAY, som er et feminint tøjunivers, er salget nærmest eksploderet.

- Vi har lavet fem måneders omsætning på blot tre dage, siger Stephanie Seedorff til Ekstra Bladet og tilføjer, at deres lager er begyndt at rende ud. Dette gælder alle shoppens varer.

- Vi er blevet fuldstændig overrendt, tilføjer Vivian Seedorff.

Onlineshoppen gik i luften 25. april i 2019, og på blot 8 måneder omsatte mor og datter for 600.000 kroner.

Salget 1000-doblet efter 'Løvens hule': - Alt er eksploderet

På deres Instagram-profil er det også tydeligt at se, at bestillingerne strømmer ind.

På billedet ses Stephanie Seedorff omringet af pakker, der er klar til at blive sendt ud til en masse glade kunder. Pakkerne på billedet er kun bestillinger fra en enkelt dag.

I programmet bad de om 300.000 kroner for 12 procent af deres virksomhed. Dog endte de med at måtte afgive 20 procent for samme beløb til Christian Arnstedt, som var den eneste løve, der bød.

Til deres store overraskelse modtog de allerede dagen efter udsendelsen tilbud fra andre investorer.

- Vi er rigtig glade for Christian, og vi er først lige begyndt, så lige nu har vi ikke planer om at samarbejde med andre. Men selvfølgelig bliver vi smigret, siger Stephanie Seedorf.

Christian Arnsted investerede 300.000 kroner for 20 procent i i O'TAY. Foto: Per Arnesen

Det så du ikke på tv: Fik investering trods kaos

Satser på udlandet

Det er ikke kun danske kunder, der har fået øjnene op for tøjmærket O'TAY. De har nemlig også gjort sig bemærket ud over landets grænser.

- Vi har allerede haft henvendelser fra andre lande, selvom vi ikke sælger til dem endnu. Både Luxembourg, Sverige, Norge og Grønland har henvendt sig, siger Vivian Seedorf.

Det er også deres plan i fremtiden at skulle nå udover landets grænser.

- Vi skal lige over denne forrygende tid, og så vil vi gerne begynde at kigge på udlandet, siger Vivian Seedorf.

- Det er ikke sikkert, at det er Danmark, der er vores bedste markedet, selvom vi håber på det. Men det kan også være Norge, Tyskland eller Sverige, der måske viser sig at have interesse, tilføjer Stephanie Seedorff.

Stephanie Seedorff bor til dagligt i Xiamen i Kina med sin kæreste, hvor mor og datter også har deres produktion.

- Jeg besøger gerne fabrikken et par gange om måneden for at sikre mig, at der er styr på det hele.

Deres produktion består udelukkende af engelsktalende kvinder, der driver systuerne, hvilket Stephanie Seedorff er glad for at kunne støtte op omkring.

Lige nu er hun dog hjemme i Danmark grundet coronavirussen.

Blæst bagover af stor succes