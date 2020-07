Går grassat på Twitter

Kanye West kom med flere beskyldninger og voldsomme opslag på det sociale medier efter at have holdt en forsamling for sin præsidentkampagne

Rapperen, der også stiller op som præsident, Kanye West anklager sin kone for at have kontaktet en læge, der skal 'spærre ham inde'.

Det skrev Kanye West om i flere tweets mandag aften - de fleste er dog siden blevet slettet.

Den 43-årige rapper, der er gift med Kim Kardashian, beskrev i flere opslag, hvordan hans kone ville flyve til Wyoming for at spærre ham inde.

Det skriver People, der har billeder af de mange opslag.

'Kim prøver at flyve til Wyoming med en læge for at spærre mig inde som i filmen 'Get out', fordi jeg græd over at redde min datters liv i går', skrev han med reference til en udtalelse omkring datteren, han havde givet ved sit vælgermøde i South Carolina.

Her havde rapperen fortalt en meget privat hemmelighed om, at Kim og han selv overvejede en abort, da de fandt ud af, at Kim var gravid tilbage i 2013.

Kanye var i tårer, da han holdt sit møde for mulige vælgere i South Carolina. Foto: Randall Hill/Reuters

Går mod svigermor

'Kris (Jenner red.) lad være med at prøve på noget med mig. Dig og den anden er ikke tilladt omkring mine børn. I prøvede at spærre mig inde', lød det i et andet tweet om hans svigermor.

'Hvis jeg bliver spærret inde som Mandela, så ved I hvorfor', stod der i et tredje.

'Alle ved, at filmen 'Get Out' handler om mig', skrev han også.

I andre tweets fra mandag aften forsøgte Kanye West at komme i kontakt med sin kone og svigermor, og han viste også et billede af en sms, som han havde sendt til sin svigermor, hvor han spurgte, om hun var klar til at tale.

Senere på aftenen begyndte rapperen at skrive opslag om hans kones forside for Playboy i 2007, og han skrev, at det ville hans børn alle komme til at gøre.

I andre opslag beskyldte han Shia Labeouf for ikke at dukke op til et photoshoot for hans tøjmærke og Anna Wintour for at se på ham, som om han var skør.

Bekymret for Kanye

En kilde tæt på Kanye og Kim har fortalt til People, at Kim er meget bekymret for sin mand, fordi han ifølge hende oplever en manisk periode, der skyldes hans bipolare diagnose, som både Kanye og Kim tidligere har bekræftet, at han lider af.

Parret er ikke de bedste venner efter Kanyes udtalelser. Foto: AP

Kanye West annoncerede tidligere på måneden, at han ville stille op som præsident.

Sent mandag aften skrev han på Twitter, at han nu ville fokusere på sin musik. Det er dog ikke klart, om det betyder, at han trækker sig som kandidat.