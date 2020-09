Går imod Trump

Dwayne 'The Rock' Johnson støtter for første gang offentligt en præsidentkandidat

Når 'The Rock' siger noget, så lytter folk. Og denne gang har Dwayne Johnson valgt at bruge sin platform til at støtte en præsidentkandidat.

Den verdenskendte skuespiller har lagt en video på Twitter og Instagram, hvori han tilkendegiver sin støtte til Joe Biden og hans vicepræsidentkandidat, Kamala Harris.

Videoen er over syv minutter lang, og på Twitter er den allerede blevet set mere end 11 millioner gange, mens 364.000 brugere har 'liket' den.

I opslaget skriver Dwayne Johnson, hvorfor han vælger at tilkendegive sin støtte nu.

- Som en politiks uafhængig og centrist har jeg stemt på begge partier i fortiden. I dette kritiske præsidentvalg støtter jeg Joe Biden og Kamala Harris.

- Fremskridt kræver mod, medmenneskelighed, empati, styrke, venlighed og respekt. Vi er nødt til allesammen at stemme, skriver han i opslaget på Twitter.

Det er ifølge amerikanske CNN første gang, Dwayne Johnson går offentligt ud og tilkendegiver sin støtte til en præsidentkandidat.