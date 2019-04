Game of Thrones: På dette klokkeslæt udløses spændingen

Hvem der ender på jerntronen, kommer vi et skridt nærmere, når første af afsnit af Game of Thrones afslutningen kommer mandag nat

Natten til mandag udløses spænding, når første afsnit af fantayserien Game of Thrones sidste sæson bliver offentligjort.

Mere specifik klokken 03:00 dansk tid vil det være muligt at streame første afsnit på HBO's streamingtjeneste.

Til dig der ikke står op klokken tre for at se sæsonåbneren, vil der være en helt frisk anmeldelse til morgenkaffen fra Henrik Queitsch på Ekstra Bladets hjemmeside mandag.

Pilou Asbæk nyder sin iskolde karakter

Gallapremiere med stjernerne

Premieren på verdens største fantasy-serie holder sig dog ikke kun til streaming.

I Imperial vil der afholdes gallapremiere mandag aften, hvor verdensstjernerne Pilou Asbæk og Nikolaj Coster Waldau deltager. Ekstra Bladet kommer selvfølgelig til at være ved den røde løber, når Game of Thornes-stjernerne og andre kendte danskere kommer forbi.

Nikolaj Coster Waldau har spillet rollen som Jamie Lannister siden første sæson. Foto: Macall B. Polay / Ritzau Scanpix

440 minutters drama

Sidste sæson af Game of Thrones kommer kun til at være seks episoder, hvilket er en episode mindre fra forrige sæson og fire episoder mindre end de tidligere.

Men fortvivl ej, for sidste sæson af fantasy-serien kommer til at have samme længe som syvende sæson på næsten 440 minutter. 440 minutter, før vi ved, hvem der ender på toppen af hjerntronen.

Eventyret slutter dog ikke helt her. Det er nemlig allerede bebudet, at der vil følge flere såkaldte spinoff-serier, hvor andre perioder og afkroge af det populære eventyrunivers vil blive udforsket.

Foto Macall B. Polay / Ritzau Scanpix

Konspirationer og spekulationer

Flere Game of Thrones-fans konspirerer på, hvordan afslutningen på den dramatiske fortælling bliver. Derfor skabte det rører, da en ny Game of Thrones-plakat blev offentligjort tidligere på måneden.

På plakaten ses samtlige kendte ansigter og karakterer i den populære tv-serie ligge halvt begravet i sne og is og er angiveligt døde.

Her ses den nye plakat, som virkelig har sat spekulationer i gang hos mange fans af tv-serien 'Game of Thrones.'(Foto: HBO)

På det sociale medie Reddit har brugeren Jnemo412 lavet sin egen forbuger-vejledning og sat navne på alle personer, der ligger i den kolde sne.

Den plakat kan du se her.

Naturligvis er der mange fans, der læser alle mulige ting ind i plakaten. Brugeren JimmyNice på Reddit fik opmærksomhed omkring sin teori, der peger på, at alle på højre side af billedet ender med at dø, mens alle personerne til venstre i billedet overlever det endelige afgørende slag i tv-serien 'Game of Thrones'.

På Reddit skriver JimmyNice følgende:

'Hvad nu hvis alle i venstre side af billedet overlever, og dem i højre side dør? Jeg kan ikke forestille mig, at de ville lave sådan et billede. Men en masse af dem til højre matcher folks forestillinger, om hvem der vil dø. Dem der falder uden for teorien for mig er Sansa i højre side samt Melisandre og Jaime i venstre side'

Og hans teori bliver faktisk godt modtaget af mange af de andre brugere.

Hvad tror du?

Den danske skuespiller Pilou Asbæk, der i tv-serien 'Game of Thrones' spiller rollen som Euron Greyjoy, har også lagt plakaten ud på sin twitter-profil. Til billedet skriver han følgende:

'Lige rundt om hjørnet. Her er den nye plakat til Game of Thrones sæson 8. Hvilke karakterer vil ende med at få Jerntronen?'

