Game of Thrones-plakat: Fans tror at alle til højre vil dø

HBO har offentliggjort den mest skræmmende plakat i Game of Thrones' historie - se den her

Samtlige kendte ansigter og karakterer i den populære tv-serie 'Game of Thrones' ligger halvt begravet i sne og is og er angiveligt døde. Det er motivet for den nye 'Game of Thrones'-plakat, der i den grad har sat spekulationer i gang omkring den ottende og sidste sæson af tv-serien, der har premiere på HBO-Nordic den 15. april.

Plakaten er allerede beskrevet som den mest uhyggelige og skræmmende plakat, der nogensinde er lavet i den populære tv-series historie.

Det skriver flere medier heriblandt Cosmopolitan

(Artiklen fortsætter under billedet)

Her ses den nye plakat, som virkelig har sat spekulationer i gang hos mange fans af tv-serien 'Game of Thrones.'(Foto: HBO)

På det sociale medie Reddit har brugeren Jnemo412 lavet sin egen forbuger-vejledning og sat navne på alle personer, der ligger i den kolde sne. Den plakat kan du se her.

Naturligvis er der mange fans, der læser alle mulige ting ind i plakaten. Brugeren JimmyNice på Reddit fik opmærksomhed omkring sin teori, der peger på, at alle på højre side af billedet ender med at dø, mens alle personerne til venstre i billedet overlever det endelige afgørende slag i tv-serien 'Game of Thrones'.

På Reddit skriver JimmyNice følgende:

'Hvad nu hvis alle i venstre side af billedet overlever, og dem i højre side dør? Jeg kan ikke forestille mig, at de ville lave sådan et billede. Men en masse af dem til højre matcher folks forestillinger, om hvem der vil dø. Dem der falder uden for teorien for mig er Sansa i højre side samt Melisandre og Jaime i venstre side'

Og hans teori bliver faktisk godt modtaget af mange af de andre brugere.

Hvad tror du?

Den danske skuespiller Pilou Asbæk, der i tv-serien 'Game of Thrones' spiller rollen som Euron Greyjoy, har også lagt plakaten ud på sin twitter-profil. Til billedet skriver han følgende:

'Lige rundt om hjørnet. Her er den nye plakat til Game of Thrones sæson 8. Hvilke karakterer vil ende med at få Jerntronen?'