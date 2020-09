'Game of Thrones'-skuespiller Diana Rigg er død

Diana Rigg er død i en alder af 82 år. Det skriver flere medier - heriblandt BBC, Deadline og Evening Standard.

Hendes agent, Simon Beresford, oplyser til sidstnævnte, at dødsfaldet fandt sted torsdag.

'Det er med enorm sorg, at vi kan fortælle, at Dame Diana Rigg døde fredfyldt tidligt denne morgen. Hun var hjemme med sin familie, der beder om fred i denne svære tid, ' lyder beskeden.

Hun har en lang karriere bag sig som skuespiller, hvor hun for alvor fik sit gennembrud i 1965, hvor hun i 51 episoder spillede rollen som Emma Peel i 'The Avengers'.

I 1969 fik seerne lov til at opleve hende i James Bond-filmen 'On Her Majesty's Secret Service', hvor hun spillede agent 007's kone, Teresa di Vincenzo.

Diana Rigg spillede overfor George Lazenby i James Bond-filmen 'On Her Majesty’s Secret Service'. Foto: PR

I de seneste år er det især hendes rolle i 'Game of Thrones', hun er kendt fra. Her medvirkede hun i 18 episoder som Olenna Tyrell - en rolle, der fik hende nomineret fire gange til en Emmy for bedste kvindelige birolle i en dramaserie.

I 1997 vandt Diana Rigg en Emmy for bedste kvindelige birolle i en film eller miniserie for rollen som mrs. Danvers i miniserien 'Rebecca'.

Diana Rigg var gift to gange. Første gang fra 1973, hvor hun giftede sig med Menachem Gueffen, som hun tre år senere blev skilt fra. I 1982 blev hun gift med Archie Stirling. Det ægteskab varede i otte år. De to er sammen forældre til skuespillerinden Rachael Stirling.