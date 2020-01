Game of Thrones-skuespiller død 30 år gammel

Den 30-årige britiske skuespiller Andrew Dunbar er fundet død i sit hjem i Belfast i Nordirland på selve juleaften. Andrew Dunbar var mest kendt for sin medvirken i den gigantiske HBO-tv-serie 'Game of Thrones', hvor han var stand-in for en af hovedkaraktererne Theon Greyjoy spillet af skuespilleren Alfie Allen. Men han medvirkede også i diverse biroller som kriger i den store HBO-serie.

Andrew Dunbar har også medvirket i den nordirske sitcom 'Derry Girls' og BBC-serien 'Line of Duty'.

Det skriver flere medier, heriblandt Hollywood Reporter, Belfast Live og Independent.

Statist-organisationen The Extras Dept har også på Instagram skrevet mindeord om Andrew Dunbar:

'Det er en underdrivelse, at sige, at vi er chokerede og knust af sorg over Andrew Dunbars død. Vi har så mange gode minder i forbindelse med de år, Andrew har arbejdet sammen med os. Han var så alsidig, at man kunne caste ham til næsten alle roller. Han var meget talentfuld. Han vil blive husket for sin rolle som stand-in for Theon Greyjoy i 'Game of Thrones', som den korrupte politichef i 'Line of Duty, som den stakkels fyr, der bliver trængt op i et hjørne af Colum i 'Derry Girls' og som en oprører i 'Krypton'. Men mest af alt vil han blive husket for sit kærlige væsen. Du vil være stærkt savnet'.

Skuespilleren Alfie Allen, der spiller karakteren Theon Greyjoy i 'Game of Thrones', er også chokeret over dødsfaldet. Han skriver følgende på Instagram:

'Andrew var en skuespiller, der også var stand-in for Theon på 'Game of Thrones'. Jeg er ekstremt chokeret og i dyb sorg over at høre om hans dødsfald. At miste en, man holder af, i så ung en alder. RIP Andrew'.

Bizar forveksling

I forbindelse med nyheden om Andrew Dunbars pludselig død juleaften har flere medier begået en fejl ved at bruge et billede af hans amerikanske kollega med samme navn, Andrew Dunbar, der er kendt for film som 'Arrow', 'Dragged Across Concrete' og Netflix-serien 'Travellers'.

Han lagde derfor straks et opslag ud på Instagram, hvor han gjorde opmærksom på, at han på ingen måde er død. Amerikanske Andrew Dunbar skrev følgende:

'Jeg har det godt. Det er meget mærkeligt, at jeg er nødt til at skrive dette. Men da jeg har fået så mange beskeder omkring min egen død, så er jeg altså nødt til det. Det er ikke sandt. På grund af nogle dovne journalister, der har forvekslet mit billede med hans navn, så er jeg nu blandet ind i hans tragiske dødsfald. Jeg ønsker blot at skabe orden i den her historie. Og jeg sender mine kondolencer til hans familie og venner'.