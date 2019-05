'Game of Thrones'-spekulation: Overlever Jaime Lannister?

Man skal nærmest være umenneskelig for at overleve så store mængder mursten og gigantiske stenblokke, som Jaime Lannister og hans søster Cersei blev begravet med i denne uges brutale afsnit af Game of Thrones, hvor mange 'Game of Thrones'-fans angiveligt har vinket et endeligt farvel til den danske skuespiller Nikolaj Coster-Waldaus flotte præstation gennem hele otte sæsoner.

Men i 'Game of Thrones'-serien skal man aldrig sige aldrig. De fleste husker garanteret, hvorledes Jon Snow pludselig opstod fra de døde fra det ene afsnit til det andet, efter at han ellers havde fået adskillige knivstik overalt på kroppen. Dengang var stort set alle enige om, at Jon Snow helt sikkert var stendød. Men sådan gik det ikke. Jon Snow genopstod fra de døde.

Det store spørgsmål er nu. Vil Jaime Jannister overleve sin voldsomme skæbne i afsnit 5?

Det spekuleres der nu over blandt tusindvis af fans verden over.

Coster Waldau ses her i rollen som Jaime Lannister i en tidligere scene fra Game of Thrones sammen med Lena Headley, der spiller hans søster Cersei. (Foto: All Over Press/HBO Nordic)

Genopstår han fra de døde

Hvad nu hvis Jaime Lannister faktisk har overlevet, at slottet i Kings Landing styrtede sammen over ham? Hvad nu, hvis det faktisk lykkes for Jaime Lannister at kravle ud af murbrokkerne, selv om han efter sin kamp på liv og død med Euron Greyjoy (Pilou Asbæk) nærmest var halvdød i forvejen?

Spørgsmålene flagrer i vinden. Men mange fans har også noteret sig, at de andre stjerner i serien er fremkommet med hyldester til f.eks. Lena Headey og Pilou Asbæk, efter at de begge døde i afsnit 5. Men Nikolaj Coster-Waldau er stort set ikke nævnt i den forbindelse.

En anden ting, der ifølge det britiske medie Metro, har sat spekulationer i gang omkring Nikolaj Coster-Waldaus overlevelse i serien i rollen som Jaime Lannister, er mediet Entertainment Weekly. De har nemlig faktisk på samlelbånd publiceret interviews med alle de vigtige skuespillere i 'Game of Thrones', hver gang deres karakter dør i serien. Men deres interview med Nikolaj Coster-Waldau er endnu ikke offentliggjort - og de har faktisk oplyst, at de vil holde lidt igen med det interview.

Daenerys skuer ud over det nedbrændte Kings Landing. (Foto: HBO Nordic)

To friske fotos

Med finale-afsnittet af 'Game of Thrones' lige på trapperne, har HBO offentliggjort to billeder fra sidste afsnit af 'verdens største tv-serie'. På det ene billede ser man Daenerys stå på en trappe og skue over den nedbrændte by Kings Landing lige før, hun måske skal til at holde en sejrstale. Og på det andet billede ser man den hærgede dværg Tyrion, der er tydeligt mærket af den brutale udslettelse af Kings Landing.

Sidste afsnit kan ses i Danmark på HBO Nordic allerede fra natten til mandag.