'Game of Thrones'-stjerne nåede aldrig at se serien

Selvom Diana Rigg blev nomineret for sin rolle som Olenna Tyrell i HBO-succen 'Game of Thrones', fik hun aldrig selv set den populære serie - og nu er det for sent.

Den 82-årige Diana Rigg døde 10. september af kræft, bekræfter hendes datter, som siger, at Rigg blev diagnosticeret i marts.

Sidste år indrømmede stjernen, at hun ikke havde set serien 'før eller efter', hun selv medvirkede, skriver The Independent.

- Ligesom med 'The Avengers' (tv-serie fra 1961, red.) så jeg ikke 'Game of Thrones' og havde absolut ingen idé om dens indflydelse, sagde hun, da hun accepterede en pris på en tv-festival i Cannes.

Diana Rigg i rollen som Emma Peel i 'The Avengers' fra 1961. Foto: StudioCanal/Shutterstock

I 'The Avengers', en britisk spion-serie fra 1961, spillede Rigg den sexede assistent Emma Peel.

Det førte senere til rollen som Bond-baben Tracy i den sjette Bond-film 'I Hendes Majestæts hemmelige tjeneste' fra 1969 - den eneste, som faktisk blev gift med Agent 007.