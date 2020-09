'Game of Thrones'-stjerner med stor nyhed

De to skuespillere fra hitserien 'Game of Thrones' Kit Harington og Rose Leslie venter barn.

Det fortæller Leslie til Make Magazine, hvor hun også er fotograferet, så man kan se bulen på maven.

Rose Leslie og Kit Harington spillede over for hinanden i rollerne som Ygritte og Jon Snow i serien, og allerede i 2012 flyttede de romancen fra serien til privatlivet.

Efter kort at have brudt med hinanden, fandt de sammen igen, og i 2018 gav de hinanden deres 'ja' og blev mand og kone.

Rose Leslie fortæller til Make Magazine, at det var en stor oplevelse for hende at være med i 'Game of Thrones'.

- Det var en fantastisk oplevelse, og for mig - som skuespiller - åbnede det helt klart en masse døre i forhold til castere og producere, siger hun.

Kit Harington med 'Game of Thrones'-kollegaen Emilia Clarke, der spillede Daenerys Targaryen¨. Foto: Macall B. Polay/Ritzau Scanpix

Kit Haringtons og Rose Leslies baby bliver seneste skud på stammen i 'Game of Thrones'-familien.

I juli blev kollegaen Sophie Turner, som spillede Sansa Stark i serien, og hendes mand, Joe Jonas, forældre til pigen Willa.

