Gav lesbisk sexscene i fødselsdagsgave

Skuespilleren Saoirse Ronan fik en fødselsdag, hun aldrig vil glemme.

Det var i hvert fald intentionen hos stjernen Kate Winslet, der spiller over for hende i filmen 'Ammonite', der foregår i 1840'ernes England.

Her har de to skuespillere en meget omtalt lesbisk sexscene, og Kate Winslet fortæller til Entertainment Tonight, at hun gik et skridt videre for at sikre, at Saoirse Ronan fik en oplevelse, hun aldrig ville glemme.

- Hvad fanden havde jeg gang i?

Et kig i kalenderen viste nemlig, at Ronans 26-års fødselsdag var på vej, og det fik 45-årige Kate Winslet til at overtale produktionen til at rykke den omtalte scene til netop denne dag.

- Jeg ville virkelig gerne have, at hun fik et fantastisk minde fra sit arbejde, uanset hvordan scenen eller filmen endte, fortæller Kate Winslet.

- Jeg vidste, at det ville blive godt alene grundet den oplevelse, vi kunne dele sammen. Jeg vidste, det ville blive meget ligeværdigt, fortsætter hun.

Kate Winslet fortæller videre, at hun og Ronan selv fik lov at lave koreografien til scenen og gå direkte til makronerne uden nogen former for øvelse.

Imens de gav den gas, var der kun kvinder i rummet, og Kate Winslet erindrer, hvordan scenen nær havde givet instruktøren Francis Lee et nervesammenbrud.

- Han var så nervøs, fordi han så gerne ville opføre sig korrekt og passende, afslører Winslet.

'Ammonite' har premiere i USA 13. november. Hvornår den rammer Danmark, vides endnu ikke.