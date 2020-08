Genskaber Ibiza i England til fræk kalender

Den 40-årige britiske glamour-model Kelly Brook forsøgte fredag at genskabe den spanske ø Ibiza i den engelske by Dorking i et forsøg på at skabe en mere hot stemning til sin officielle kalender for 2021.

Og vejrguderne var i den grad med Kelly Brook. England oplevede nemlig en af årets varmeste dage med temperaturer helt op til 31 grader. Det gjorde optagelserne til hendes kalender endnu mere realistiske.

Artiklen fortsætter under billedet...

Kelly Brook ses her i sin kalender fra 2017. I kalenderen for 2021 vil hun genskabe Ibiza i England. Foto: Target Press.

Torsdag lagde Kelly Brook et opslag ud på Instagram, hvor hun iført et hvidt forførende outfit, gav sine 1,2 millioner følgere på Instagram et lille indblik, hvad man kan se i den kommende kalender. Til billedet skrev Kelly:

'Jeg har genskabt Ibiza i byen Dorking til min kommende kalender. Tak til hele holdet.'

Kalenderen skulle oprindeligt være optaget på Ibiza. Men på grund af corona-krisen valgte Kelly i stedet at 'bringe' Ibiza til England. Der blev blandt andet fremstillet en mindre badestrand med hvidt sand - og i baggrunden kunne man også se en swimming-pool.

For fire dage siden lagde Kelly Brook også dette smukke sort/hvid-billede ud på Instagram: