Gift tv-vært står frem: 'Jeg er homoseksuel'

Den 57-årige gifte tv-vært Philip Schofield fra programmet 'This morning' har åbnet op om sin seksualitet i et langt opslag på det sociale medie Instagrams funktion 'story'.

Den britiske vært har været gift med sin kone, Stephanie Lowe, i 27 år og har døtrene Molly og Ruby.

'Du ved aldrig, hvad der sker i nogens 'perfekte' liv. Du kender ikke til deres kampe med deres velbefindende, så du ved ikke, hvad der er sket med mig de sidste par år. Med støtten og styrken fra min kone og døtre har jeg accepteret, at jeg er homoseksuel. Det er noget, der har skabt mange samtaler i mit hjem. Jeg har været gift med Steph i 27 år, og vi har to smukke, voksne døtre. Min familie har prøvet at opmuntre mig og har været der for mig, selvom de også er forvirrede', skriver han i det lange opslag.

Han fortæller, at verden heldigvis har ændret sig til det bedre, og at det i dag er helt fint at være homoseksuel.

'Men jeg føler smerte og forvirring, men det kommer fra den smerte, jeg har skabt for min familie', lyder det.

På tv-showet 'This morning' har produktionen ifølge Philip Schoefield været gode til at støtte ham.

'Det her kommer nok som en overraskelse, og jeg forstår, men jeg håber, at min ærlighed kan hjælpe mig med at finde fred og en vej fremad. Vær sød ved min familie,' skriver han afslutningsvis.

Medværten Holly Willoughny skrev med det samme på opslaget, at hun var meget stolt af sin ven og kollega.