Gifteklar Paris Hilton vil skifte navn

Paris Hilton er mere end parat til at gå til alteret med sin forlovede Chris Zylka, der fik et 'ja', inden han kunne nå at blinke med øjnene, da han faldt på knæ og friede.

- Vi skal have en middag med mine forældre - så starter vi planlægningen. Vi ønsker, det skal ske så hurtigt som muligt, fortæller den særdeles privilegerede blondine, der understreger sin iver om at blive gift ved at sætte et dristigt, bastet og bundet billede, oprindeligt fra Paper magazine, af sig selv på Instagram.

Ready to #TieTheKnot Et opslag delt af Paris Hilton (@parishilton) den 19. Jan, 2018 kl. 5.02 PST

'Klar til at binde mig', skriver hun ved billedet.

I forbindelse med bryllups-planerne fortæller milliardær-arvingen, der også selv har tjent milliarder, til The Blast, at hun vil ændre sit navn, når de nødvendige ja'er er sagt foran præsten.

#PianoHeels Et opslag delt af Paris Hilton (@parishilton) den 18. Jan, 2018 kl. 4.52 PST

Hun vil både tage kærestens efternavn og beholde sit eget - koble dem sammen med en bindestreg, så det enten bliver Zylka-Hilton eller Hilton-Zylka.

Hvilken kombination hun foretrækker afslører hun dog ikke.

Til gengæld bliver der tale om mere end et bryllup - formentlig tre. Et i Europa, et i Amerika og 'et for alle rundt om i verden', som hun siger.