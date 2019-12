Gigant-fiasko for verdensstjerne

Historisk nedgang for sangstjernen Celine Dion på hitlisten Billboard

I forrige uge bragede den canadiske verdensstjerne Celine Dion ind som nr. et på hitlisten Billboard 200 med sit nye album 'Courage'. Det var den canadiske sangerindes første topplacering i hele 17 år.

Der er ingen tvivl om, at førstepladsen på Billboard 2000 i den grad har glædet den 51-årige Celine Dion. Men tidligt i denne uge ændrede tingene sig drastisk. Hun havde ikke kun mistet førstepladsen. Hun var simpelthen raslet ned af den prestigefyldte liste fra en førsteplads til en plads som nr. 111.

Det skriver flere medier, heriblandt Forbes.

51-årige Celine Dion. Foto: Shutterstock

Det voldsomme fald på hitlisten er ikke kun skuffende. Det er et af de værste fald i hitlistens historie.

Dions nye album 'Courage' har nu slået rekorden for det største fald fra nr. et på Billboard 200 for en kvindelig sangerinde i historien. Dion har overtaget den lidet flatterende titel fra Madonnas album 'Madame X', der tidligere på året faldt fra en førsteplads på listen til nr. 77 på en enkelt uge.

Med den hastighed som 'Courage'-albummet falder på listen mener det amerikanske medie Forbes, at det nok ikke varer længe, før den helt ryger ud af Billboard 200.

På den positive side kan det nævnes, at Celine Dion dog fik ros af Ekstra Bladets anmelder Thomas Treo, der var ganske tilfreds med Celine Dions album.

