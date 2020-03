Gigantisk 'Game of Thrones'-stjerne deler stor nyhed

Hafþór Júlíus Björnsson fra 'Game of Thrones' bliver senere i år far for anden gang

Seerne lærte for alvor den brølstærke Hafþór Júlíus Björnsson at kende, da han i flere sæsoner spillede 'The Mountain' i successerien 'Game of Thrones'.

Den 206 centimer høje mand fandt i 2017 kærligheden med canadiske Kelsey Henson, som måler 157 centimeter. Året efter blev parret gift, og nu står det klart, at 2020 også byder på en stort øjeblik for dem.

Til oktober bliver de nemlig forældre sammen for første gang. Det afslører den store 'Game of Thrones'-skuespiller på Instagram.

'Jeg bliver rigere. Jeg kunne ikke være gladere,' skriver 31-årige Hafþór Júlíus Björnsson til opslaget.

Hafþór Júlíus Björnsson spillede 'The Mountain' i 17 afsnit af den store HBO-succes 'Game of Thrones'.

Derudover har han tidligere spillet professionel basketball samt vundet en række priser for sin enorme styrke.

Blandt andet blev han i 2014, 2015, 2017, 2018 og 2019 kåret til Europas stærkeste mand, mens han i 2018 også vandt prisen for verdens stærkeste mand.

Han mødte 30-årige Kelsey Henson i hendes hjemland, Canada, hvor han deltog i en konkurrence. Siden flyttede hun med ham til Island, og nu skal de altså være forældre.

Hafþór Júlíus Björnsson har i forvejen datteren Theresa Líf fra et tidligere forhold.