Gigantisk 'Game of Thrones'-stjerne jubler over god nyhed

Hafþór Júlíus Björnsson fra 'Game of Thrones' bliver far til en søn senere i år

Det var en glad Hafþór Júlíus Björnsson fra 'Game of Thrones', der i slutningen af marts afslørede, at han skulle være far for anden gang.

Det kommende barn er det første, som den brølstærke skuespiller, der spillede 'The Mountain' i den populære HBO-serie, får med sin kone, canadiske Kelsey Henson.

Den 206 centimer høje mand fandt i 2017 kærligheden med Henson, som måler 157 centimeter. Året efter blev parret gift, og i år er der altså familieforøgelse på programmet for parret.

Nu kender parret kønnet på barnet, og en billedeserie på Instagram afslører, at det er en søn, der senere i år kommer til verden.

Hafþór Júlíus Björnsson, der i forvejen har datteren Theresa Líf fra et tidligere forhold, og Kelsey Henson er tydeligvis begge glade for nyheden.

Billederne viser både jubel og kys fra parret, og blandt de mange kommentarer er der en fra Kelsey Henson, der glæder sig over, at 'mors dreng er på vej'.

Hafþór Júlíus Björnsson spillede 'The Mountain' i 17 afsnit af den store HBO-succes 'Game of Thrones'.

Derudover har han tidligere spillet professionel basketball samt vundet en række priser for sin enorme styrke.

Blandt andet blev han i 2014, 2015, 2017, 2018 og 2019 kåret til Europas stærkeste mand, mens han i 2018 også vandt prisen for verdens stærkeste mand.

Han mødte 30-årige Kelsey Henson i hendes hjemland, Canada, hvor han deltog i en konkurrence. Siden flyttede hun med ham til Island, og til oktober får parret så en søn.