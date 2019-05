Gik i gulvet i Cannes

Man må lide for skønheden! Det måtte Elle Fanning i hvert fald forleden aften, da hun var under en middag i forbindelse med filmfestivalen i Cannes besvimede.

Dramaet skete under Chopard Trophee-middagen, som Fanning, der i år er med i Cannes-juryen, deltog i.

Festival-boss Thierry Fremaux havde netop introduceret skuespilleren Francois Civil på scenen, da Elle Fanning fik det skidt, gik ud som at lys og faldt ned af sin stol.

Elle Fanning var ved middagen placeret ved siden af sin søster, Dakota Fanning, der selvfølgelig kom til undsætning. Også Colin Firth og Marion Cotillard hjalp den besvimede skuespiller, skriver Vanity Fair.

Ifølge øjenvidner blev middagen midlertidig afbrud på grund af den sløje skuespillers tilstand.

På Instagram forsikrer Elle Fanning, at hun har det godt igen. Her skriver hun også, at årsagen til at hun besvimede var, at hendes kjole - en beige sag fra Prada - var alt for stram. Samtidig afslører hun at det var 'den tid' på måneden.