Gik i panik: Ingen ville have mig

Daisy Ridley havde den ene hovedrolle i den seneste Star Wars-trilogi, men til hendes egen store overraskelse var det ikke ensbetydende med, at tilbuddene væltede ind. Tværtimod.

I et interview med Entertainment Weekly fortæller Daisy Ridley, at hun begyndte at 'panikke lidt' over, at hun ingen roller fik i de første par måneder efter 'Rise of Skywalker', der ramte biograferne i december 2019.

Daisy Ridley. Foto: Ritzau Scanpix

- Underligt nok, i begyndelsen af året fik jeg ingen roller. Jeg tænkte 'åh nej, ingen vil hyre mig', fortæller hun til mediet og fortsætter:

- Der var faktisk vanvittigt mange ting, jeg var til audition på i begyndelsen af året, og jeg fik intet af det.

Daisy Ridley i rollen som Rey i Star Wars. Foto: PR

Efter at have panikket over de manglende roller valgte hun at ændre sit mindset.

- Jeg havde da det der øjeblik, hvor man tænker 'åh gud', men derefter tænkte jeg 'alt sker, når det skal ske'.

Den sidste 'Star Wars': Her er dommen

Og det er så sket nu, hvor Daisy Ridley har landet en rolle i spillet 'Twelve Minutes', hvor hun lægger stemme til den ene karakter. Derudover har hun tre filmprojekter på vej.

Den første 'Chaos Walking' er sat til at få premiere i 2021 og har danske Mads Mikkelsen på rollelisten.