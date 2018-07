Gik til ekstremer for at ligne Angelina Jolie: Sådan ser hun ud i virkeligheden

Medierne skrev for et år siden, at hun havde fået 50 plastiske operationer - men det er ikke helt rigtigt

Den kun 20-årige iranske Angelina Jolie 'lookalike' Sahar Tabar fik masser af opmærksomhed, da hun sidste år i medierne fremviste sit ekstreme forsøg på at ligne den amerikanske verdensstjerne Angelina Jolie.

Nu viser hun på sin instagram for første gang, hvordan hun ser ud i virkeligheden. Og det gør hun med et par dobbeltbilleder, hvor hun på det første billede er helt sig selv, uden make-up eller photoshop, mens hun på det andet billede er forvandlet til en slags 'zombie-version' af Angelina Jolie.

Det skriver flere medier heriblandt Mirror.

I forbindelse med de mange artikler sidste år skrev medierne, at Sahar Tabar havde fået ca. 50 plastiske operationer for at komme til at ligne sit store idol Angelina Jolie. Men det er altså ikke helt rigtigt.

Sahar Tabar forklarede nemlig senere, at hun kun havde fået lavet sin næse og sine læber. Den altovervejende grund til at hun på sine berømte billeder lignede en karikatur af Angelina Jolie skyldes først og fremmest make-up samt photoshop.

Det er også kommet frem i medierne, at Sahar Tabar slet ikke forsøgte at ligne Angelina Jolie eller tegneserie-figuren 'Corpse Bride'.

- Men nu forstår jeg dog godt, at jeg på et eller andet plan har noget at gøre med Angelina Jolie og 'Corpse Bride', fortæller Sahar Tabar og tilføjer:

- Hver gang jeg offentliggør et billede, har jeg malet mit ansigt på en sjov måde. Det er min måde at udtrykke mig selv på. Det er en slags kunst. Mine fans er udmærket klar over, at det ikke er mit rigtige ansigt.