Girls-stjerne chokerer sine fans med afslørende nøgenbilleder

Hun er kendt for at vise sin krop frem. Men onsdag gik hun lige et skridt videre

Lena Dunham, der både har skrevet og spiller en af hovedrollerne i den populære tv-serie 'Girls', er kendt for at vise sin nøgne krop frem. Det har hun både gjort på de sociale medier og i tv-serien 'Girls'. Men onsdag morgen gik hun lige et skridt videre og viste tre nøgenbilleder frem på sin instagram, hvor der ikke var efterladt meget til fantasien.

På billederne optræder Lena Dunham, som om hun nærmest lige er stået ud af sengen. Hun har uglet hår og poserer helt uden make-up. Og så viser hun lidt mere krop frem, end hun plejer at gøre.

Lena Dunham forklarer blandt andet følgende i den ledsagende tekst til billederne på instagram, at hun har lagt billederne ud med et godt formål:

'I dag er det National Lædervare Dag, National Afslapnings Dag og National Lemon Merengue Pie Dag. .. Det er også 9 måneder siden, at jeg fik fjernet min livmoder...Min krop er næsten helet, men hver dag finder jeg dog et lille ar på mit hjerte.

Lena Dunham er hudløst ærlig omkring sit liv og sin krop. (Foto: Privat/instagram)

I kommentarfeltet under billederne er nogle af brugerne negative i forbindelse med Lena Dunhams nøgenhed:

En skrev:

'Hvad fanden sker der. Tag dit tøj på igen'.

En anden skrev:

'Folk gør alt for at få opmærksomhed. Bedrøveligt.'

Men mange af Lena Dunhams fans påskønnede også hendes mod til at offentliggøre nøgenbillederne.

En af Dunhams fans skrev:

'Jeg beundrer, hvor modig du er. Selv om vi aldrig har mødt hinanden, har vi bare så meget til fælles. Det er helt ceazy. Tillykke med din dag.'

En anden skrev:

' Jeg elsker det! Hvert ord! Hver vinkel!. Det er 3½ år siden, at jeg selv fik fjernet min livmoder. Det er en slem ting at gå igennem. Så mange følelser og fysiske konsekvenser. Tak fordi du tillader dig selv at være så rå og sårbar. Det er vidunderligt og forfriskende at se. Masser af kærlighed.'

En tredje skrev: 'Du er så inspirerende'.

Lena Dunham er i øjeblikket single. Hun var kæreste med musikeren Jack Antonoff i fem år. Parret gik fra hinanden i december 2017