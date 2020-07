Glamour-model brækker begge fødder

Den britiske glamour-model, Katie Price, har brækket hælen på begge sine fødder efter en ulykke under sin ferie i Tyrkiet.

Den 42-årige model blev i hast kørt til et nærliggende hospital, hvor hun har fået lagt begge sine ben i gips. Hun blev indlagt onsdag og overnattede efterfølgende på hospitalet. Katie Price vil på grund af sit uheld ikke kunne gå i de næste 3-6 måneder.

Det skriver flere medier heriblandt Metro, Mirror og The Sun, der også har billeder af Katie Price med gips på begge ben.

Katie Price hygger sig her med sin 31-årige kæreste Carl under ferien i Tyrkiet. Foto: Ritzau Scanpix.

Katie Price, der havde store smerter i forbindelse med uheldet, forventes at gøre sin ferie kortere, fordi hun gerne selv vil hjem til England for at få tjekket sine skader.

Uheldet skete i en forlystelsespark ved navn 'Land of Legends' i byen Belek i Tyrkiet. Den 42-årige glamour-model brækkede begge sine hæle, da hun sprang ned fra en væg i tema-parken og landede hårdt på jorden.

En kilde har til The Sun fortalt følgende:

'Det er det værste, der kunne ske for Katie. Hun tilbragte hele natten på hospitalet med meget store smerter. Men det bliver endnu værre, når hun vender hjem til England. Her skal hun passe på fem børn, uden at hun er i stand til at gå', fortæller kilden til The Sun.

Katie Price blev før ulykken fotograferet sammen med sin kæreste, 31-årige Carl, som hun var på ferie med i Tyrkiet. Derudover havde Katie Price også to af sine børn med, den 15-årige Junior og sin 13-årige datter Princess.