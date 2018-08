Glamour-model: Gigant-bryster gør mig lykkelig

Linse Kessler kan godt pakke babserne sammen. Når det kommer til frontpartiet, har hun ikke en chance overfor den britiske glamour-model Nicki Valentina Rose - 26 år og fra London.

Hun hævder selv at være indehaver af Storbritanniens største bryster, og det har kostet hende i omegnen af 320.000 kroner at få dem via flere operationer.

Eksotisk, sexet og formidable former

Samtidig har hun ofret 160.000 kr. på at få næsen ordnet gennem tre operationer.

For ikke at glemme læberne. De har kostet hende knapt 50.000 kr. at få gjort kysseklare gennem hele 15 'fyldninger'.

Alt i alt omkring 430.000 kr. - og så er modellen endda ikke helt tilfreds.

Læger advarer

Hun planlægger at få gjort gigant-brysterne endnu større trods advarsler fra lægerne, at det seriøst kan skade hendes helbred med rygsmerter og kronisk træthed med dermed følgende risiko for at blive tyk.

- Det gør mig lykkeligere med store babser - det er noget, jeg har ønsket mig, siden jeg var meget ung, siger hun til MailOnline.

- Jeg har de største implantater og de største bryster i dette land.

Endnu større end hendes idol, Lolo Ferrari, der i år 2000 blev kaldt kvinden med de største bryster i verden, understreger hun.

Før operationerne følte Nicki sig 'helt almindelig', og det var ikke godt.

Og dog: Skønhed kommer indefra

Nicki-pigen siger, hun følte sig 'almindelig', før hun blev plastik-opereret.

- Jeg var kedelig, gik i et med tapetet. Jeg ville være ekstraordinær, bare være lykkelig og have selvtillid.

- Nu vil jeg have en større numse, endnu større bryster og måske få fjernet ribben.

- Hvorfor ikke? Hvis du er ulykkelig over noget ved dig selv, og ønsker at ændre det, så gør det.

- Men husk: Skønhed kommer indefra.

Slår brystbomben overraskende fast.