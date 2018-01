Glee-stjerne død - blev 35 år

Den amerikanske skuespiller Mark Salling, der især er kendt for sin medvirken i musical-komedie- og drama serien 'Glee' på Fox TV, er fundet død, 35 år gammel.

Salling blev fundet i floden nær hans hjem i Sunland udenfor Los Angeles.

Afdødes advokat, Michael J. Proctor, bekræfter dødsfaldet overfor Associated Press.

Han afslører dog ikke dødsårdagen.

Mark Salling afventede den endelige dom efter at have erklæret sig skyldig i besiddelse af børne-pornografi.

Dommen skulle have været afsagt i begyndelsen af marts, og Salling og anklageren var nået til enighed om sammen at anmode dommeren om en straf på mellem fire og syv års fængsel.

Mark Salling (nr. to fra venstre) i sin rolle i 'Glee'. Foto: All Over Press

Anholdt i 2015

Salling havde afværget en potentiel straf på 20 år ved at erklære sig skyldig i tiltalepunkterne.

Afdøde blev først anholdt i 2015, men løsladt mod kaution på 20.000 dollars.

Ledereren af Los Angeles-politiets afdeling for forbrydelser mod børn, Andrea Grossman, lagde dengang ikke fingrene imellem.

'Det er ligegyldigt, hvem du er, og hvad du laver. Gør du et barn ondt er du ansvarlig. Disse billeder er mere end billeder. De er børne-misbrug'.

50.000 billeder

På Sallings computer havde man fundet 50.000 billeder med børne-porno med deltagere i alderen fra tre til fem år. Billederne var blevet downloaded i tidsrummet mellem april og december 2015.

I oktober sidste år erklærede han sig skyldig og undgik dermed straffen på 20 års fængsel.

Rozanna Goorzela blev tvunget til ubeskyttet sex. Foto: All Over Press

Tv-stjerne erkender børneporno

I forvejen var han in 2013 levet sagsøgt af sin tidligere kæreste, Roxanne Gorzela, for sex-relateret vold. Hun hævdede, at han havde tvunget hende til ubeskyttet sex og senere at have skubbet hende omkuld, så hun slog sit ben, da hun bebrejdede ham det.

Parret indgik en aftale udenom retten, der kostede Salling 2,7 millioner dollars.