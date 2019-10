Godfather-producer død

Robert Evans, der var med til at producere de to første Godfather-film, er død

Den amerikanske filmproducent Robert Evans er død.

Det skriver CNN, som citerer hans publicist Monique Evans.

Robert Evans, der blandt andet er kendt for at have været producent af de to første Godfather-film, nåede at blive 89 år. Han skulle være gået bort lørdag 26. oktober.

Produceren vandt megen anerkendelse for i 1960'erne at have været med til at genoplive det dengang pressede filmselskab Paramount Pictures.

Robert Evans var således med til at producere film som 'Chinatown', 'The Godfather' og 'Rosemary's Baby'.

Opdateres ...