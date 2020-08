Godt nyt: Nu kommer der opfølger på kultfilm

Nu er det blevet 100 procent bekræftet, at der kommer en opfølger på filmen 'Dirty Dancing' fra 1987, der havde Patrick Swayze og Jennifer Grey i hovedrollerne som det romantiske par Johnny og Baby, der fandt kærligheden på dansegulvet.

Filmen skal laves af filmselskabet Lionsgate, og direktøren Jon Feltheimer bekræftede torsdag nyheden, som han beskrev som en af de 'dårligst bevarede hemmeligheder' i Hollywood.

Det skriver flere medier - heriblandt Deadline og CNN.

Johnny og Baby fandt i filmen kærligheden gennem dansen. Patrick Swayze og Jennifer Grey i en scene fra filmen. Foto: Ritzau Scanpix.

'Det vil blive nøjagtig den slags romantiske og nostalgiske film, som fans af 'Dirty Dancing' har ventet på. Den vil have alt det, som også gjorde 'Dirty Dancing' til den bedst sælgende film i vores selskabs historie, fortæller Jon Feltheimer.

I 'Dirty Dancing' fra 1987 spillede Patrick Swayze rollen som danse-instruktøren Johnny Castle, og Jennifer Grey spillede rollen som Frances 'Baby' Houseman, der var på ferie på det sted, hvor Johnny underviste i dans. Her mødes de selvfølgelig på dansegulvet, og sød musik opstår.

Det er ikke oplyst, om filmen igen vil fokusere på det unge par Johnny og Baby. Men Jennifer Grey, der spillede Baby i den originale film er executive producer på filmen.

Patrick Swayze døde af kræft i 2009.

Dirty Dancing fra 1987 vandt i øvrigt en Oscar-pris for sangen '(I've Had)The Time of My Life'. Både Patrick Swayze og Jennifer Grey blev også nomineret til en Golden Globe for deres roller i filmen.