Gør det igen: Fans flade af grin

'Alene hjemme'-stjernen Macaulay Culkin overrasker endnu engang sine Twitter-følgere med et hylende morsomt Twitter-opslag

I august delte barnestjernen Macaulay Culkin en besked på sin Twitter-profil, som skabte stor fornøjelse blandt hans følgere.

Nu har han igen fået Twitter til at koge over.

Denne gang med et billede af ham selv med et mundbind, som får følgerne til at gå amok:

Mundbindet forestiller hans ikoniske og panikslagne ansigtsudtryk fra 'Alene hjemme'-filmene.

'Jeg forbliver covid-sikker iført huden fra mit yngre jeg,' skriver han i teksten til billedet og tilføjer:

'Glem ikke at bruge en maske, børn.'

Trump klippet ud af 'Alene hjemme 2'

Macaulay Culkins følgere på Twitter har med det samme spottet, hvor billedet på mundbindet stammer fra:

Fans er i chok over 'Alene Hjemme'-hemmelighed

Sidste gang, Macaulay Culkin fik Twitter til at lægge sig ned af grin, var med denne besked i anledningen af hans 40-års fødselsdag:

'Hej folkens, vil I føle jer gamle? Jeg er 40 år. Det var så lidt,' skrev han.

Længere nede i tråden på Twitter skrev han efterfølgende:

'Det er min gave til verden: Jeg får folk til at føle sig gamle. Jeg er ikke længere et barn, det er mit job.'

