Gør tykt grin med gravid hustru

Man kender 42-årige Ryan Reynolds fra roller som den muntre superhelt Deadpool.

Men i privaten er han heller ikke helt uden humor.

Det beviste tv-stjernen søndag, da han ville hylde sin gravide hustru, Blake Lively, i forbindelse med hendes 32-års fødselsdag. For hvor mange nok ville vælge at finde et af de bedre billeder af fruen, så valgte Ryan Reynolds at kigge kamerarullen igennem og finde nogle af de absolut værste billeder af damen, han kunne finde.

Hvad værre er, så samlede han billederne i en potpourri, som han delte med sine 32 millioner følgere på Instagram, der kunne se den ellers normalt så underskønne skuespillerinde med lukkede øjne, akavede smil og halvvejs ude af billedet.

Se blot herunder - hvor han har samlet billederne, der dog også viser, at det er ualmindeligt svært at tage deciderede dårlige billeder af Blake Lively.

Forholdet skal dog nok klare de modige billedvalg fra Reynolds. Parret har nemlig under deres tid sammen flere gange yndet at drille hinanden i offentligheden.

Blandt andet har Lively ytret, at hun begik en 'forfærdelig fejltagelse', da hun valgte Ryan over hans tvillingebror Gordon. På listen over drillerier tæller også, da hun fortalte, at hun var mere stolt af sin frisure end sin mand.

Reynolds og Lively blev gift i 2012 og venter deres tredje barn sammen. Fansene kan spændt vente på, hvad hendes comeback bliver denne gang.