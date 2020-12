Grænseoverskridende episode: 16-årig stjerne i tårer

Millie Bobby Brown forsøger stadig at vænne sig til at være kendt. For nylig blev det hele dog for meget, da hun var ude at handle

I en alder af blot 16 år er Millie Bobby Brown allerede noget nær en international verdensstjerne med roller i film og serier som 'Enola Holmes', 'Greys hvide verden' og 'Modern Family' på cv'et.

De fleste kender hende dog formentlig bedst for rollen som Eleven i Netflix-hittet 'Stranger Things' - en rolle, hun har spillet, siden hun var 12 år.

Men selvom hun efterhånden har været i offentlighedens søgelys i flere år, så er det ikke altid let at vænne sig til. Det fortalte hun for nylig om i en video på Instagram.

Det skriver flere amerikanske medier

16-årige MIllie Bobby Brown er efterhånden et kendt ansigt, men det er ikke altid helt nemt. Foto: Mario Anzuoni/Ritzau Scanpix

I videoen fortalte en Millie Bobby Brown i tårer om en episode i en butik, hun kort forinden havde oplevet. Her kom en kvinde op til hende og spurgte, om hun måtte filme hende. Det sagde hun nej til.

- Det behøver jeg ikke retfærdiggøre over for nogen. Hvis jeg ikke vil filmes, så behøver jeg ikke blive det, fortalte hun i videoen og fortsatte med at fortælle, at kvinden dog ikke ville acceptere afvisningen.

- Jeg var ved at betale, og så gik hun forbi mig også begyndte at filme mig igen. Og jeg sagde: 'Jeg er et menneske. Hvad kan jeg mere bede dig om`?' Hun sagde: 'Så jeg må ikke filme et menneske?', og jeg sagde: 'nej, ikke når jeg har sagt nej'. Det gør mig vred, når folk forsøger at skubbe grænserne.

Millie Bobby Brown med en række af 'Stranger Things'-kollegaen. Foto: Mario Anzuoni/Ritzau Scanpix

I videoen sagde hun desuden, a hun bare ville ønske, at folk ville udvise mere respekt for andre.

- Jeg forsøger stadig at navigere i alt det her, og det er stadig overvældende. Hvad er der blevet af min ret til at sige nej? fortsatte Millie Bobby Brown, mens hun tørrede tårer væk.

Flere fans var urolige for hende, men efter lidt tid beroligede hun dem med et nyt opslag på Instagram.

'Jeg er helt okay nu. Men jeg var følelsesladet, fordi jeg følte mig utryg og følte, det var mangel på respekt,' skrev hun.

Millie Bobby Brown er også en del af castet, når Netflix sender den kommende sæson af 'Stranger Things'.