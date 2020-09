Grassat igen: Pisser på pris

Det er absolut ikke usædvanligt at rapperen Kany West deler sine holdninger på det sociale medie Twitter, men nu har han tilføjet et helt nyt element.

Denne gang har rapperen nemlig valgt at understrege sine pointer om musikindustrien som moderne slavehandlere ved at pisse på sin Grammy.

Det gør han i en video på Twitter.

Til opslaget har han skrevet 'Tro mig, jeg stopper ikke'.

Kanyes pointe er, at afrikanske-amerikanere ikke får deres retmæssige del af kagen, fordi de bliver misbrugt af firmaer, der er ejet af hvide mennesker.

I sine mange opslag peger han især på musikindustrien og NBA, som de store syndere.

Han opfordrer i sine tweets til, at de afrikanske-amerikanere nu står sammen, så de kan få nogle fair kontrakter.

Går grassat på Twitter

Ud over sine opslag, har han også delt alle sine kontrakter med Universal Studios for at vise uretfærdigheden.

Tidligere har Kanye West delt på sin Twitter, hvordan han var utilfreds med svigermoderen Kris Jenner og konen Kim Kardashian.

Der har ellers været stille fra rapperen, siden familien fik talt ud, men nu lader det til, at Kanye igen er i gang med sine mange udbrud på det sociale medie.

- Jeg har prøvet at blive skilt fra Kim