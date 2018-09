Gravid babe gik catwalk for Rihanna: Fødte 14 timer efter

Modellen Slick Woods havde veer, da hun gik catwalk iført undertøj fra verdenstjernen Rihannas nye kollektion under New York Fashion Week - se videoen her

Det er angiveligt første gang i modehistorien, at en så højgravid model har gået catwalk i et af verdens største modeshow. Publikum spærrede da også øjnene op, da den kun 22-årige model Slick Woods spankulerede ned af den jungle-udsmykkede catwalk onsdag i sidste uge med en ekstremt struttende højgravid mave.

Slick Woods afslørede efterfølgende på sin instagram-profil, at hun faktisk havde veer, mens hun gik catwalk - og hun har også afsløret, at hun fødte sit barn kun 14 timer efter sin nu berømte catwalk under New York's modeuge. På instagram skrev Slick Woods blandt andet følgende:

'Det her er ansigtet på en kvinde, der har veer. Jeg er her for at sige, at jeg kan gøre, hvad fanden jeg har lyst til, når som helst jeg har lyst til det. Og det kan du også'.

Den 22-årige model havde således sine første veer før fødslen, mens hun gik catwalk, iført frækt undertøj fra verdensstjernen Rihannas nye kollektion Savage x Fenty. Umiddelbart efter modeshowet blev der tilkaldt en ambulance, der kørte den højgravide model til hospitalet. Og kun 14 timer efter fødte hun sin søn Saphir, som hun har fået sammen med sin model-kæreste Adonis Bosso.

Det skriver flere medier heriblandt Independent, Huffington Post og Daily Mail

Slick Woods fødte sin søn kun 14 timer efter modeshowet. (Foto: ritzau/scanpix)

Slick Woods. (Foto: Ritzau/Scanpix)