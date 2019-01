Gravid popstjerne chokerer fans med fod-billede

'Nogle hjælpemidler?! Hjælp!!!!' skriver popstjernen Jessica Simpson på Instagram.

Med sine over 4,4 millioner følgere har den 38-årige amerikanske sanger delt et billede af sin voldsomt hævede fod og ankel.

Med til historien hører, at Jessica Simpson lige nu er gravid med sit tredje barn.

Men selvom det er helt normalt med hævede ben under en graviditet, er flere af stjernens fans chokerede over, hvor hævede hendes ben er.

'Vær sød at tage til lægen! Mine ankler var lige så hævede, da jeg ikke kunne tisse efter fødslen'.

'Jeg havde tilbageholdt to liter, og jeg måtte bruge kateter i fem uger, fordi jeg lod det komme så vidt. Vær sød at se en læge for at udelukke det' skriver en bekymret fan i en kommentar.

Flere opfordrer ligeledes sangstjernen til at tage på skadestuen for at blive tjekket.

På Sundhed.dk lyder rådet, at gravide kvinder, der oplever hævede ben (ødem) bør undgå at stå op i lange perioder.

Det anbefales, at man ligger eller sidder med benene højt, og at man undgår at sidde med benene over kors.

Opstår hævelser over kort tid, skal man kontakte lægen, fordi det kan være et tegn på svangerskabsforgiftning.

Er det kun den ene fod, ét ben eller én læg, der er hævet, kan det være tegn på en blodprop, og så skal lægen kontaktes snarest, oplyser Sundhed.dk.