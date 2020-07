Graviditet blev lækket: Nu viser supermodel maven frem

Tidligere i år kunne flere internationale medier fortæller, at supermodellen Gigi Hadid og One Direction-stjernen Zayn Malik ventede deres første barn.

Medierne citerede anonyme kilder tæt på parret, men de to stjerner var begge tavse omkring rygterne. Gigi Hadids mor, Yolanda, bekræftede dog efterfølgende historien, mens modellen selv tog bladet fra munden nogle dage senere. Her ærgrede hun sig over, at rygterne begyndte at florere, inden de selv havde fortalt det.

- Selvfølgelig ville vi ønske, at vi selv kunne have sagt det, men vi glæder os, og vi er glade for alle folks lykønskninger, fortalte Gigi Hadid dengang til Jimmy Fallon.

Selv har hun ikke fortalt meget om graviditeten efterfølgende, og fans har heller ikke fået lov til at se modellens voksende mave. Indtil nu i hvert fald.

Gigi Hadid har for nylig delt en video på Instagram, hvor hun offentliggjorde magasinet 'Gigi Journal: Part II', som hun har lavet med V Magazine.

I videoen knapper hun sin skjorte op, fordi det er meget varmt, og det giver følgerne mulighed for flere gange at få et glimt af maven, som tydeligvis er vokset.

Gigi Hadid åbner også op omkring, hvorfor hun ikke har delt mere om graviditeten og maven, selvom mange fans har spurgt ind til det.

Hun fortæller, at der foregår så meget i verden - både coronavirussen og Black Lives Matter-bevægelsens kamp for retfærdighed - og derfor er hendes graviditet langt fra det vigtigste, understreger hun.

Fans kunne flere gange få et glimt af maven, som ellers har været godt skjult i de seneste måneder. PRIVATFOTO

Hun beroliger dog de mange fans med, at hun har taget masser af billeder af sin mave - og mon ikke hun vil dele dem med offentligheden i fremtiden.

- Jeg har taget mange billeder af min mave og sendt dem til venner og familien. Det har været sødt og spændende at forsøge at dokumentere det hele, og folk har sagt, at jeg ikke må misse det, siger hun i videoen, hvor hun samtidig takker folk for støtten:

- Jeg elsker jer alle, og jeg sætter virkelig pris på jeres positive beskeder. Jeg tager bare min tid i forhold til at dele ting om min graviditet. I får det hele at se, når I ser det, siger hun også.

Det vides ikke, hvor langt henne i graviditeten hun præcis er. Den kommende mormor, Yolanda Hadid, har dog tidligere fortalt, at familieforøgelsen forventes at ske til september.